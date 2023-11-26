في اليوم 51 من الحرب على غزة: التهدئة تدخل يومها الثالث والاحتلال يرتكب سلسلة خروقات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت التهدئة بين المقاومة والاحتلال يومها الثالث، بعد أن نجحت الوساطة القطرية والمصرية بازالة عقبات، أدت إلى تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الاسرى يوم أمس.
ووصل إلى معبر رفح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 13 أسرائيلياً كانوا محتجزين بغزة، إضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً وأسيرة الليلة الماضية، في إطار اتفاق الهدنة.
وفي اليوم 51 من الحرب، دخلت 61 شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعد أن كان الاحتلال يماطل في هذا الملف.
واعترضت كتائب القسام على عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الاسرى حسب الأقدمية.
وسجل اليوم الثالث سلسلة خروقات اسرائيلية، تمثلت في إطلاق نار على الذين حاولوا العودة من النازحين ما أدى لإصابة 7 منهم.
وحلقت طائرات مسيرة في أجواء جنوب القطاع في مخالفة لبنود التهدئة التي تمنع تحليق الطيران طوال فترة الهدنة.
وفي اليوم الثالث من الهدنة، وصل عدد من الإصابات من مجمع الشفاء الطبي بغزة إلى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.
ودخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أضافة إلى 8 شاحنات وقود وغاز.
واصطف مئات المواطنين أمام محطات الوقود والغاز لأول مرة منذ بداية الحرب للحصول على الغاز والبنزين. معا
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN26112023000208011052ID1107485568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.