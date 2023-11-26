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في اليوم 51 من الحرب على غزة: التهدئة تدخل يومها الثالث والاحتلال يرتكب سلسلة خروقات

11/26/2023 1:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت التهدئة بين المقاومة والاحتلال يومها الثالث، بعد أن نجحت الوساطة القطرية والمصرية بازالة عقبات، أدت إلى تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الاسرى يوم أمس.
ووصل إلى معبر رفح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 13 أسرائيلياً كانوا محتجزين بغزة، إضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً وأسيرة الليلة الماضية، في إطار اتفاق الهدنة.
وفي اليوم 51 من الحرب، دخلت 61 شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعد أن كان الاحتلال يماطل في هذا الملف.
واعترضت كتائب القسام على عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الاسرى حسب الأقدمية.
وسجل اليوم الثالث سلسلة خروقات اسرائيلية، تمثلت في إطلاق نار على الذين حاولوا العودة من النازحين ما أدى لإصابة 7 منهم.


وحلقت طائرات مسيرة في أجواء جنوب القطاع في مخالفة لبنود التهدئة التي تمنع تحليق الطيران طوال فترة الهدنة.
وفي اليوم الثالث من الهدنة، وصل عدد من الإصابات من مجمع الشفاء الطبي بغزة إلى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.
ودخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أضافة إلى 8 شاحنات وقود وغاز.
واصطف مئات المواطنين أمام محطات الوقود والغاز لأول مرة منذ بداية الحرب للحصول على الغاز والبنزين. معا

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