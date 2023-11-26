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جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية حوارة

11/26/2023 1:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين قبل 3 أشهر.
وفي سياق منفصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارةً جوية، فجر الأحد على محيط مستشفى جنين الحكومي قرب العيادات الخارجية، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.

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