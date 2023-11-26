جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية حوارة
التاريخ
11/26/2023 1:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين قبل 3 أشهر.
وفي سياق منفصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارةً جوية، فجر الأحد على محيط مستشفى جنين الحكومي قرب العيادات الخارجية، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.
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