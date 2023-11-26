الأمم المتحدة تحذر من زيادة الأمراض بين النازحين الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 1.7 مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة يواجهون خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة في أحدث بياناته إن ما يقرب من 80 % من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا، حيث يقيم حوالي 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.



وذكر المكتب في بيان له أنه تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.



وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب، يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سنا إلى البقاء في الخارج، أو في ساحات المدارس، أو في الشوارع، بجوار الجدران الخارجية للملاجئ.



وأفادت التقارير أن حوالي 400 فلسطيني انتقلوا يوم الجمعة من مدينة غزة ومناطقها الشمالية إلى الجنوب عبر "ممر" أنشأه جيش الاحتلال لعملية الإخلاء على طول طريق صلاح الدين، وهو شريان المرور الرئيسي بين الشمال والجنوب.

وأوضح البيان أن الجوع هو السبب الرئيسي لهذا النزوح الجماعي، حيث لم يتلق سكان شمال غزة أي مساعدات غذائية منذ أسابيع.



للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا