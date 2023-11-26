فيديو- أول تعليق من الحوثيون على استهداف السفينة الاسرائيلية في المحيط الهندي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لا تزال الجهات التي استهدفت السفينة التابعة لشركة شحن إسرائيلية باسم ZIM غير معروفة، وعادت تكهنات بضلوع الحوثيين في العملية إثر تدوينة مقتضبة عبر منصة "إكس" لتشعل مجددا الإنترنت.
وقد أعاد المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع بنشر تغريدة عبر "إكس": "تم حرق السفينة... ZIM... والقادم أعظم 🚀🚀🚀... تحيا الجمهورية اليمنية". وأرفق معها تعليقا بكلمة واحدة "ZIM".
وبذلك، تصبح التوقعات بوقوف الحوثيين وراء هذه العملية أكثر منطقية دون وجود أي تأكيد رسمي أو فعلي حول صحة هذا الأمر. خصوصا وأن التدوينة تتضمن رسومات لصواريخ حربية!!.
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي يوم أمس السبت ، أن سفينة يملكها ملياردير إسرائيلي تعرضت للاستهداف في المحيط الهندي.
ونقلت الوكالة أن "سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار، يشتبه أنها إيرانية، في المحيط الهندي بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة".
فيما تداولت وكالات عالمية مقطع فيديو للحظة اشتعال السفينة في المحيط الهندي
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