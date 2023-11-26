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فيديو- أول تعليق من الحوثيون على استهداف السفينة الاسرائيلية في المحيط الهندي

11/26/2023 1:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا تزال الجهات التي استهدفت السفينة التابعة لشركة شحن إسرائيلية باسم ZIM غير معروفة، وعادت تكهنات بضلوع الحوثيين في العملية إثر تدوينة مقتضبة عبر منصة "إكس" لتشعل مجددا الإنترنت.
وقد أعاد المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع بنشر تغريدة عبر "إكس": "تم حرق السفينة... ZIM... والقادم أعظم 🚀🚀🚀... تحيا الجمهورية اليمنية". وأرفق معها تعليقا بكلمة واحدة "ZIM".
وبذلك، تصبح التوقعات بوقوف الحوثيين وراء هذه العملية أكثر منطقية دون وجود أي تأكيد رسمي أو فعلي حول صحة هذا الأمر. خصوصا وأن التدوينة تتضمن رسومات لصواريخ حربية!!.
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي يوم أمس السبت ، أن سفينة يملكها ملياردير إسرائيلي تعرضت للاستهداف في المحيط الهندي.
ونقلت الوكالة أن "سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار، يشتبه أنها إيرانية، في المحيط الهندي بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة".

فيما تداولت وكالات عالمية مقطع فيديو للحظة اشتعال السفينة في المحيط الهندي

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