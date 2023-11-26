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داغستان تستقبل 50 لاجئا من فلسطين

11/26/2023 1:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمهورية داغستان، سيرغي مليكوف، عن وصول حوالي 50 لاجئاً قدموا من فلسطين إلى الجمهورية.
وقال مليكوف: "وصلت المجموعة الأولى من اللاجئين من فلسطين إلى داغستان ... إن بلادنا تمد دائماً يد المساعدة لأولئك الذين تنتهك حقوقهم، نحميهم، ونوفر لهم الطعام والمأوى".
وأوضح أن من الضروري التكيف مع الظروف الجديدة، مؤكداً أنهم سيتلقون الدعم وسيتم توفير الفرصة لهم كي يتلقوا التعليم والعمل.

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