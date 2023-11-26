داغستان تستقبل 50 لاجئا من فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمهورية داغستان، سيرغي مليكوف، عن وصول حوالي 50 لاجئاً قدموا من فلسطين إلى الجمهورية.
وقال مليكوف: "وصلت المجموعة الأولى من اللاجئين من فلسطين إلى داغستان ... إن بلادنا تمد دائماً يد المساعدة لأولئك الذين تنتهك حقوقهم، نحميهم، ونوفر لهم الطعام والمأوى".
وأوضح أن من الضروري التكيف مع الظروف الجديدة، مؤكداً أنهم سيتلقون الدعم وسيتم توفير الفرصة لهم كي يتلقوا التعليم والعمل.
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