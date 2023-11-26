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الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

11/26/2023 1:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية تسع مسيرات أوكرانية فوق أربع مقاطعات غربي روسيا صباح اليوم الأحد.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 4 مسيرات فوق مقاطعات موسكو وتولا وبريانسك وكالوغا".
وأسقطت الدفاعات الروسية ليلا 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات بدون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو في مقاطعة موسكو.

روسيا اليوم


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