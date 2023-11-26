الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

(MENAFN
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أسقطت الدفاعات الروسية تسع مسيرات أوكرانية فوق أربع مقاطعات غربي روسيا صباح اليوم الأحد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 4 مسيرات فوق مقاطعات موسكو وتولا وبريانسك وكالوغا".
وأسقطت الدفاعات الروسية ليلا 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات بدون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو في مقاطعة موسكو.
روسيا اليوم
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