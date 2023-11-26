الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 4 مسيرات فوق مقاطعات موسكو وتولا وبريانسك وكالوغا". وأسقطت الدفاعات الروسية ليلا 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك. وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات بدون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو في مقاطعة موسكو.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.