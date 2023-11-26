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الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال على طاولة اللجنة القانونية النيابية اليوم

11/26/2023 1:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ما أحيل إليها من قبل مجلس النواب، بخصوص إمكانية رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني.


على صعيد متصل تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، دور الإعلام الأردني في تغطية العدوان على غزة، فيما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية الاحتياطات النفطية الموجودة في الأردن ومراحل التنقيب عن النفط والغاز في المملكة.


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