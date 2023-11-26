الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال على طاولة اللجنة القانونية النيابية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ما أحيل إليها من قبل مجلس النواب، بخصوص إمكانية رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني.
على صعيد متصل تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، دور الإعلام الأردني في تغطية العدوان على غزة، فيما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية الاحتياطات النفطية الموجودة في الأردن ومراحل التنقيب عن النفط والغاز في المملكة.
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