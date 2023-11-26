تحرير الدفعة الثانية من صفقة الاسرى بعد تأخيرها لساعات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / تحررت الدفعة الثانية من الاسرى والاسيرات الفلسطينيين بعد منتصف الليلة الماضية نتيجة تاخيرعملية التبادل بسبب محاولات إسرائيل التلاعب ببنود الصفقة التي تم التوصل اليها.

ونتيجة هذه الصفقة تحرر 39 اسيرا فلسطينينيا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".

وكانت كتائب القسام قررت مساء امس السبت،

تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى "الإسرائيليين".

ووفق بيان مقتضب للقسام، فإن ذلك يأتي

حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها والتي تتعلق باطلاق سراح قدامى الاسيرات ذوات الاحكام العالية.

وبعد ان عاد الاحتلال والتزم ببنود الصفقة اطلقت سلمت كتائب القسام الاسرى الاسرائيلين للصليب الاحمر الذي نقلهم للجانب المصري وسلمه بدوره لإسرائيل.

وعقب ذلك نقلت حافلة

ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالافراج عنهم، وأخرى داعية إلى الافراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أصيب أربعة مواطنين

بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط سجن "عوفر" العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين قرب سجن عوفر غرب رام الله، بإطلاق قنابل الغاز السام بكثافة في محيط السجن.

ومنذ ساعات المساء الأولى، توفد مئات المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين تباعا أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، وساحة بلدية البيرة حيث تم استقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم.

وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين يتم الإفراج عنهم اليوم، وعددهم 33 ابرزهم الاسيرة إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (11 عاما)، معتقلة منذ عام 2015، وهي من أخطر الحالات المرضية بين الأسيرات.

2. فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس: محكومة بالسّجن لمدة (10 سنوات)، معتقلة منذ عام 2017.

3. عايشة

يوسف عبد الله افغاني/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (13 عاما)، معتقلة منذ عام 2016.

4. نورهان إبراهيم خضر عواد/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (10 سنوات)، منذ عام 2015.

5. شروق صالح إبراهيم دويات/ القدس: محكومة بالسجن لمدة (16 عاما)، معتقلة منذ عام 2015.

6. ميسون موسى محمود موسى/ بيت لحم: محكومة بالسجن لمدة (15 عاما)، معتقلة منذ عام 2015.

7. أنور صافي احمد عطا/ رام الله

8. رجا اسعد رجا ابو قياص/ جنين

9. عمر محمد عبد الرحيم شويكي/ القدس

10. حمادة سائد مصطفى ابو سمرة/ جنين

11. إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة/ بيت لحم

12. محمد ياسين تيسير صباح/

بيت لحم

13. احمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

14. إبراهيم سمير إبراهيم صباح/ بيت لحم

15. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله

16. احمد وليد محمد خشان/ جنين

17. شاكر علي شاكر سالم بلوط/ الخليل

18. وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

19. طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

20. عبد الرحمن محمد صالح حوراني/ قلقيلية

21. مروح ياسر راتب خريمية/ جنين

22. عبد الهادي عصام محمد كميل/ جنين

23. صدام أمجد ماجد طقاطقة/ بيت لحم

24. جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله

25. محمد ايمن عبد الرحمن عريسي/ نابلس

26. مصطفى مازن حسين شحادة / رام الله

27. عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

28. شادي محمد ديب ابو عادي/ رام الله

29. ياسين عمر عزات حنفيه/ اريحا

30. يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل

31. محمد طارق سليم حواشين/ جنين

32. عبد الكريم انور ظاهر السعدي/ جنين

33. صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

34. احمد غريب احمد خليل/ رام الله

35. وسام مروان عبد السلام تميمي/ رام الله

36. محمد نصر فوزي سوالمه/ نابلس

37. يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم

38. محمد نزار نمر ابو عون/ جنين

39. قسم خالد محمد مصاروة/ جنين





وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت أمس الجمعة، عن 39 معتقلا، وهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 تشرين الأول الماضي.