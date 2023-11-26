جنين : خمس شهداء في عدوان همجي اسرائيلي متواصل على المدينة والمخيم

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN /استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين واصيب اخرون في عدوان اسرائيلي همجي على المدينة والمخيم والمستمر منذ ساعات مساء امس.
واستشهد في العدوان كل من عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون.
كما استشهد الشاب اسعد علي الدمج (33 عاما)
وأصيب ثلاثة آخرون،
أحدهم بجروح حرجة، فجر اليوم الاحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.
وقال شهود عيان إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروح واحد على الاقل منزلا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى استشهاد الشاب الدمج وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول الى المكان لاخلاء المصابين.
وكان مدير مستشفى الرازي فواز حماد قد اعلن الليلة الماضية عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل
محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي.
بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال قامت باحتجاز سيارات الإسعاف على مدخل مستشفى جنين واختطاف المصابين من داخل سيارات الإسعاف .
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، والساحة، وداهمت عدد من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمرت عدد كبير من السيارات، والبنية التحتية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أحياء جنين، ومنطقة شارع حيفا غربا، التي قطعت الكهرباء عن عدد من أحياء جنين ومحيط المخيم.
وأطلقت قوات الاحتلال قذائف "الأنيرجا" باتجاه عدة منازل بعد إخراج أصحابها منها، على أطراف المخيم.
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