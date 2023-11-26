جنين : خمس شهداء في عدوان همجي اسرائيلي متواصل على المدينة والمخيم

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN /استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين واصيب اخرون في عدوان اسرائيلي همجي على المدينة والمخيم والمستمر منذ ساعات مساء امس.

واستشهد في العدوان كل من عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون.

كما استشهد الشاب اسعد علي الدمج (33 عاما)

وأصيب ثلاثة آخرون،

أحدهم بجروح حرجة، فجر اليوم الاحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروح واحد على الاقل منزلا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى استشهاد الشاب الدمج وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول الى المكان لاخلاء المصابين.

وكان مدير مستشفى الرازي فواز حماد قد اعلن الليلة الماضية عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل

محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال قامت باحتجاز سيارات الإسعاف على مدخل مستشفى جنين واختطاف المصابين من داخل سيارات الإسعاف .

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، والساحة، وداهمت عدد من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمرت عدد كبير من السيارات، والبنية التحتية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أحياء جنين، ومنطقة شارع حيفا غربا، التي قطعت الكهرباء عن عدد من أحياء جنين ومحيط المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف "الأنيرجا" باتجاه عدة منازل بعد إخراج أصحابها منها، على أطراف المخيم.



