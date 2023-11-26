حمدان بن محمد يتقدّم المشاركين في تحدي دبي للجري

تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشاركين في النسخة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري" ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30، التي أقيمت صباح اليوم (الأحد) على شارع الشيخ زايد، بمشاركة يتوقع أن تكون قياسية مقارنة بنسخة العام الماضي التي، وصل فيها عدد المشاركين إلى 193 ألف مشارك.

واحتشد آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات والقدرات البدنية، منذ الصباح الباكر على شارع الشيخ زايد، الذي تحول إلى مضمار ضخم للجري، في صورة مبهرة تجسد مثالا حيَا للتسامح والتعايش بين أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات.

وتزين المشهد الرائع بمشاركة واسعة من أصحاب الهمم و آلاف الآباء والأمهات الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم الصغار معهم وكانوا يدفعون عرباتهم الصغيرة في أجواء المرح والبهجة، ما يعزز دور المبادرة في جعل دبي المدينة الأكثر صحةً ونشاطاً وسعادةً والأفضل للحياة والعمل في العالم.

وانطلق المشاركون والعداؤون في الساعة 6:30 صباحا وهم يرتدون قمصان "تحدي دبي للجري" البرتقالية، المقدمة من متاجر "سن آند ساند سبورتس" من خط البداية بالقرب من متحف المستقبل، على مسارين مختلفين، حيث اختار المشاركون الهواة والعائلات المسار بطول 5 كيلومترات، والذي مر بالقرب من "دبي مول" و"دبي أوبرا" و"برج خليفة"، أما العداؤون الأكثر خبرة فاختاروا المسار بطول 10 كيلومترات، والذي مرّ خلال شارع الشيخ زايد وصولاً إلى جسر "قناة دبي المائية"، وعودة باتجاه "مركز دبي التجاري العالمي" لينتهي في "شارع المستقبل".

الجدير بالذكر أن "تحدي دبي للياقة"

الذي انطلق 28 أكتوبر الماضي و يختتم فعالياته اليوم، تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وأڤيڤ، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.





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