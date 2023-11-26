MENAFN - Khaberni) خبرني - تقول بعض الأبحاث إن تفضيلات الطعام تتغير مع العمر، ووجدت دراسة أن للأطفال تفضيل طبيعي للمذاقين الحلو والمالح، ويكرهون المذاق المر. لكن، مع تقدمهم في السن، تنمو قدرتهم على حب الأطعمة المرة.

وتظهر الأدلة الناشئة أن البكتيريا

في اللعاب يمكن أن تنتج أيضاً إنزيمات تؤثر على مذاق الأطعمة. فمثلاً، ثبت أن اللعاب يسبب إطلاق روائح الكبريت في القرنبيط. وكلما زاد إنتاج الكبريت، قل احتمال الاستمتاع بطعم القرنبيط.

ووفق "مديكال إكسبريس"، يساعد فهم آليات الذائقة على تطويرها. فإذا كان التذوق نتيجة ما تلتقطه براعم التذوق على اللسان، فإن النكهة هي مزيج من الرائحة والطعم.

ويعمل ذلك جنباً إلى جنب مع ملمس الطعام ومظهره، وصدى القطع والمضغ، لتؤثر هذه الحواس مجمتعة على تفضيل الأطعمة.

الاستراتيجيات

وينصح خبراء التغذية بـ 6 استراتيجيات لتقبل الأطعمة غير المستساغة.

أولاً، تناول الطعام والاستمرار في تناوله، فالأمر يستغرق بين 10 و 15 محاولة أو أكثر قبل القول: هذا الطعام يعجبني.

ثانياً، إخفاء المرارة بتناولها مع الأطعمة الأخرى أو المكونات التي تحتوي على الملح أو السكر. مثلاً، يمكن الجمع بين الجرجير المر مع صلصة السلطة الحلوة، أو بين الخضروات التي لا تحبها والبروتين المفضل لديك.

ثالثاً، تناول الطعام بشكل متكرر في سياق إيجابي، مثلاً بعد ممارسة رياضتك المفضلة أو مع الذين تحبهم.

رابعاً، تناول الطعام عندما تشعر بالجوع، لتكون أكثر استعداداً لتقبله.

خامساً، المحاولة في الصغر،ليكون الأمر أسهل قبل ترسخ الأذواق.

سادساً، تذكر أنه كلما زاد عدد الأطعمة التي تحبها،

سهل تعلم كيفية حب الآخرين، والسفر والرحلات.