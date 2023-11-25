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سفير فلسطين إعلان الصحة الكويتية استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين يعكس عظمة الكويت

11/25/2023 11:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب إن قرار وزارة الصحة في الكويت الشقيقة وتوجيه الوزير باستعداد قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة لاستقبال الجرحى والمصابين نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر ليشكل مدماكا جديدا في صرح عظمة هذا البلد الذي تعجز كل الألسنة عن شكره.
وأضاف طهبوب في تصريحات صحافية ان احتضان الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي العظيم كباره وصغاره لأشقائهم في دولة فلسطين المحتلة منذ اللحظة الاولى للعدوان الهمجي لم يسبق له مثيل وكل يوم تكرمنا الكويت وتغمرنا بهذا الحب وهذا الالتصاق بفلسطين وشعبها وقضيتها.
ولفت السفير طهبوب الى ان ما قدمته الكويت ومازالت هو وسام على صدر كل فلسطيني وفلسطينية، مضيفا انني وباسم رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس وباسم الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده لأرفع الى المقام السامي والقيادة السياسية كل الشكر والتقدير والامتنان على الدعم غير المسبوق، وادعو الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يديم عليها نعمة الامن والامان.
عاشت الكويت وعاشت فلسطين.

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