-->

Sunday, 26 November 2023 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخالدي والرفاعي سفيران محالان للكويت لدى مالاوي وآيسلندا

11/25/2023 11:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر المرسوم رقم 222 لسنة 2023 بتعيين سفير الكويت لدى جمهورية زيمبابوي سالم شبيب الخالدي، إضافة إلى عمله، سفيرا محالا للكويت لدى جمهورية مالاوي.
كما صدر المرسوم 223 لسنة 2023 القاضي بتعيين سفير الكويت لدى مملكة النرويج رائد عبدالله الرفاعي، إضافة إلى عمله، سفيرا محالا للكويت لدى آيسلندا.

MENAFN25112023000130011022ID1107485390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث