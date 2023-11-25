الخالدي والرفاعي سفيران محالان للكويت لدى مالاوي وآيسلندا

الخالدي والرفاعي سفيران محالان للكويت لدى مالاوي وآيسلندا
التاريخ
11/25/2023 11:31:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر المرسوم رقم 222 لسنة 2023 بتعيين سفير الكويت لدى جمهورية زيمبابوي سالم شبيب الخالدي، إضافة إلى عمله، سفيرا محالا للكويت لدى جمهورية مالاوي.
كما صدر المرسوم 223 لسنة 2023 القاضي بتعيين سفير الكويت لدى مملكة النرويج رائد عبدالله الرفاعي، إضافة إلى عمله، سفيرا محالا للكويت لدى آيسلندا.
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