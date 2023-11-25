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اكتمال وصول جميع القوات المشاركة في تمرين تكامل 1

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الكويتية امس، عن اكتمال وصول جميع القوات المشاركة في تمرين «تكامل 1» الذي تستضيفه الكويت بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وبمشاركة قوات درع الجزيرة في التمرين المقرر تنفيذه اليوم حتى السابع من ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر في بيان صحافي إن الوحدات المشاركة ستنفذ التدريب الميداني في منطقة الأديرع والابرق الواقعة شمال غرب الكويت، مضيفا أن أهمية التدريب نابعة من أنه أول تمرين ميداني بقطاعات قوة درع الجزيرة بعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة.
وأضاف البيان أن هذا التمرين يجسد التفاني والتكامل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إذ يتكون تمرين «تكامل 1» من 3 مراحل رئيسة، الأولى هي وصول القوات والتي اختتمت أمس بنجاح، والمرحلة الثانية هي تنفيذ القوات المشاركة تدريباتها الميدانية في منطقة التدريب، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تنفيذ التمرين الختامي ومغادرة القوات المشاركة البلاد.

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