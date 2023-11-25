وفد عسكري من الدفاع والداخلية والإطفاء زار تركيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن إطار التعاون الثنائي العسكري في مجال الصناعة الدفاعية، قام وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري بزيارة إلى جمهورية تركيا الصديقة.
تخللت الزيارة جولة على عدد من المصانع المتخصصة بإنتاج الملابس العسكرية للاطلاع والتعرف على الجاهزية والإمكانات وجودة التصنيع للملابس العسكرية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد رئيس العمليات لدى رئاسة الأركان التركية اللواء صوبوتاي اضاش وعددا من قيادات الجيش التركي، حيــــث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديـــث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة.
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