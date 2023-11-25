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وفد عسكري من الدفاع والداخلية والإطفاء زار تركيا

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن إطار التعاون الثنائي العسكري في مجال الصناعة الدفاعية، قام وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري بزيارة إلى جمهورية تركيا الصديقة.
تخللت الزيارة جولة على عدد من المصانع المتخصصة بإنتاج الملابس العسكرية للاطلاع والتعرف على الجاهزية والإمكانات وجودة التصنيع للملابس العسكرية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد رئيس العمليات لدى رئاسة الأركان التركية اللواء صوبوتاي اضاش وعددا من قيادات الجيش التركي، حيــــث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديـــث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة.

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