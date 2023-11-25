الضويحي لـ الأنباء موسم الحج سيكون مميزا بعد قرار السعودية التسجيل المبكر لضيوف الرحمن



الحملات مستعدة لتوفير الخدمات داخل وخارج المنطقة المحيطة بالحرم بأسعار تنافسية إغلاق باب تسجيل الحجاج 13 ديسمبر وانطلاق معرض الحج 14 حتى 20 منه



أسامة أبوالسعود

أكد رئيس اتحاد حملات الحج أحمد الضويحي ان موسم الحج هذا العام سيكون مميزا عن المواسم الاخرى، بسبب قرار المملكة العربية السعودية بالتسجيل المبكر لضيوف الرحمن هذا العام، حتى تستعد جميع الحملات والشركات وتقوم بتوفير جميع الخدمات قبل انطلاق موسم الحج بفترة كافية.

واشار الضويحي، في تصريحات لـ «الأنباء»، إلى ان التسجيل المركزي لحج عام 2024 عبر منصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستمر حتى 13 ديسمبر المقبل وبعدها بيوم واحد سينطلق معرض الحج الخامس يوم 14 حتى 20 ديسمبر القادم برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.

واكد الضويحي ان ما يميز المعرض هذا العام هو مشاركة اغلبية حملات الحج والشركات، حيث ستقوم بعرض خدماتها وتوفير جميع سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن سواء داخل المنطقة المركزية «المحيطة بالحرم» او خارجها بأسعار تنافسية لصالح الحجاج.

ولفت كذلك إلى أن ما يميز المعرض مشاركة عدد من الشركات لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن.

وعلى صعيد اعداد الحجاج، قال الضويحي إن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاج من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج. واكد ان الكويت ممثلة بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية طلبت زيادة اعداد الحجاج من البلاد هذا العام عن 8000 حاج «والإخوة في المملكة لا يقصرون معنا أبدا».

وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية، قال الضويحي ان عملية تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية مستمرة حتى آخر يوم في عملية التسجيل وهو 13 ديسمبر المقبل، لحين وصول الموافقات اللازمة من طرف الاخوة في المملكة بحج المقيمين بصورة غير قانونية هذا العام.

وعن الاسعار هذا العام، توقع ان اسعار الحج هذا العام ستكون افضل من الموسم السابق بسبب التسجيل المبكر، حيث أتاح لجميع الحملات التعاقد مع الفنادق والخدمات قبل الموسم بوقت مبكر.

ووجه الضويحي في ختام تصريحاته الشكر لجهود المملكة على ما تقوم به في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل جميع الاجراءات وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتأدية مناسك الحج بكل أريحية.

كما وجه الشكر لوزارة الاوقاف ممثلة بإدارة الحج والعمرة على جهودهم المشكورة وتذليل جميع العقبات امام حملات الحج الكويتية لتسيير الحج بكل سهولة ويسر.