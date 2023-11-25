الزين الصباح لطلبتنا في أميركا نحن وطن كويتي الهوية خليجي الهوى وعربي الانتماء



الكويت قامت وستستمر مرفوعة الرأس ناصعة الجبين بفضل نسائها ورجالها متكاتفين يداً بيد واضعين نصب أعينهم خدمة وطنهم

المغري: نتلهف شوقاً للتسلح بالعلم والمعرفة لنكون لبنة في بناء نهضة وازدهار وطننا وأمتن

االشمري: الكويت ليست بحاجة إلى شهادة فقط بل إلى المعرفة التي يستفيد منها الخريج المصيبيح: «زين» تدعم الطلبة الكويتيين في الخارج وتقدم الدعم والمشاركة الفاعلة بهذا المؤتمر



آلاء خليفة

أكدت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح أن الأمل كبير في إخواننا الطلبة بأن يضعوا بين أعينهم وطنا مبنيا على الشراكة المجتمعية والسياسية، مؤكدة أن خلافاتنا هي مصدر قوتنا وتحدياتنا المشتركة هي منبع عزيمتنا وقيمنا وأخلاقنا، ولا نسمح أبدا بأن نكون ضحية لأي جهة تحاول أن تهددنا وتهبط طموح مبادرتنا، فنحن وطن كويتي الهوية خليجي الهوى وعربي الانتماء وإسلامي، ومجتمع مؤمن بعقيدته ومتمسك بقيمة ومحافظ بإصرار على ثوابته وخاصة دستوره ومؤسساته.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية الذي يقام من 23 حتى 25 الجاري في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

ودعت الصباح الطلاب والطالبات إلى عدم التفكير بالماضي وألا يجعلوا أي عائق أمام طموحاتهم، داعية إياهم إلى الانطلاق بالشراكة والاتحاد والتعاون للتوصل إلى افضل الحلول والسبل لتصحيح مسارنا، مؤكدة ان المطلوب ليس الاندماج في خطة التنمية فقط بل ايضا في صياغتها وإعداد خطتها ومتابعتها وتقييمها، انطلاقا من شعوركم بالمسؤولية الوطنية فهي السبيل الوحيد وليس لنا أي عصى سحرية في حل المشاكل ووضع الحلول، لذا لنتقدم معا بنوايا صادقة مفعمة بالأمل والتحدي لتحقيق هذه الشراكة.

وبينت الصباح أن للطالبات مكانة خاصة ودورا أساسيا في استراتيجياتنا وتطلعاتنا، مؤكدة أن الكويت قامت وسوف تستمر مرفوعة الرأس ناصعة الجبين بفضل نسائها ورجالها متكاتفين يدا بيد واضعين نصب أعينهم خدمة وطنهم، مؤكدة أن أهمية دور المرأة الكويتية تظل حقيقة راسخة لم تغب يوما عن قيادتنا السياسية ففتحت للمرأة جميع الأبواب وألقت عليها مسؤوليات عديدة حتى تبوأت كافة المناصب في مختلف الميادين جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل ويكفي المرأة الكويتية فخرا أنها لم تعد منارة فقط بل أصبحت شمعة تنير ما حولها وهذا ما نأمله اليوم في فتياتنا أن يكن عونا فاعلا وننتظر منهن الكثير في ان يساهمن في عملية بناء وطننا.

وتطرقت الصباح إلى ما يحدث في غزة، مؤكدة تضامن الكويت مع أهلنا في غزة، حيث كانت الكويت من الدول السباقة في تقديم يد العون والدعم الإنساني لهم لمساعدتهم في تخفيف معاناتهم، سائلة الله ان يرحم شهداءهم ويشفي مصابهم ويحقق تطلعاتهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سواعد الوطن

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية تركي المغري إن هذا المؤتمر رأى النور رغم كل الظروف والتحديات التي شهدها خلال الأشهر الـ 3 الماضية لإقامة هذا المؤتمر، وقد حرصنا على إقامة مؤتمر يليق بطلاب وطالبات أميركا.

‏‎وبين المغري أننا نتلهف شوقا إلى التسلح بالعلم والمعرفة لنكون لبنة في بناء نهضة وازدهار وطننا وأمتنا، ويحدونا عظيم الأمل وكبير الرجاء في تحقيق ذلك، إيمانا منا بأن الشباب هم سواعد الوطن وبناة مستقبله ودعائم ازدهاره وسبيل تطوره.

وأكد أن اتحاد أميركا كان ومازال كما عهدتموه كويتا مصغرة في الغربة يجمع كل الطلبة تحت راية الوطن حتى وإن حاول البعض التخريب والتشتيت، ولكننا لن نلتفت وسنستمر بالعمل لخدمة الطلبة ونعدكم بأن القادم سيكون أجمل.

وأشاد بكل فخر واعتزاز بمواقف الكويت الإنسانية والداعمة لحقوق الشعوب، وتجلى ذلك في دورها الكبير في دعم وإغاثة الأشقاء في فلسطين.

التحصيل العلمي

بدوره، أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن دي سي د.نايف الشمري أن فرصة الابتعاث إلى الولايات المتحدة الأميركية فرصة لن يجدها الطالب في أي بلد آخر، خاصة ان الجامعات الأميركية تعتبر متميزة وفيها جامعات كثيرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، موضحا أن الكويت ليست بحاجة إلى شهادة فقط بل الى المعرفة التي يستفيد منها الخريج.

ودعا د.الشمري الطلبة إلى التركيز على تحصيلهم العلمي، والابتعاد عن أي تجمعات تؤثر على سلامتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية.

شراكة إستراتيجية

من جانبه، أشار ممثل شركة «زين» حمد المصيبيح إلى أن شركة «زين» حريصة على شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد طلبة أميركا في كل عام، مؤكدا ان «زين» تدعم تواجد الطلبة الكويتيين في الخارج وتقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر.