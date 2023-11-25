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قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2023م بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جاء كالتالي:
منح الضبطية القضائية لموظفين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهم: الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ومدير إدارة مراكز الحماية د.مريم سعود العازمي، واختصاصي قانوني حمد سالم القريشي، وباحث قانوني فالح ضيدان العجمي.

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