قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2023م بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جاء كالتالي:
منح الضبطية القضائية لموظفين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهم: الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ومدير إدارة مراكز الحماية د.مريم سعود العازمي، واختصاصي قانوني حمد سالم القريشي، وباحث قانوني فالح ضيدان العجمي.
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