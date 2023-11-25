-->

Sunday, 26 November 2023 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصادر لـ الأنباء توجه لاعتماد التصويت الآلي والفرز اليدوي في انتخابات الجمعيات الأهلية

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر في «الشؤون» لـ«الأنباء» عن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جمعيات النفع العام لتحديد موعد لعقد اجتماع مع وزير الشؤون ووكيل الوزارة لمناقشة آليات انتخابات الجمعية الأهلية، وجار ترتيب جدول الاعمال.
وقالت المصادر إن الإدارة المعنية تسلمت عددا كبيرا من موافقات الجمعيات الاهلية للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الى جانب تواصل الجمعيات مع بعضها للمشاركة بالاجتماع، مؤكدة أن «الشؤون» تعمل على تكثيف هذه الاجتماعات واللقاءات التنسيقية للاستماع لآراء الجمعيات في أي موضوع يخصها سواء مشروع القانون او النظام الأساسي لعملها.
وأوضحت أن مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية مازال في اللجنة المعنية بمجلس الأمة.
وعلى صعيد آخر، لفتت المصادر إلى قيام الوزارة بإعداد نظام آلي لإجراء الانتخابات في الجمعيات الأهلية بحيث يكون التصويت إلكترونيا والفرز يدويا وجار العمل على هذا النظام والربط مع الجمعيات الأهلية بشأنه.

MENAFN25112023000130011022ID1107485382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث