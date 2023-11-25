9 ممارسات لـ الائتمان ضمن خطته السنوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
يطرح بنك الائتمان الكويتي 9 ممارسات ضمن الخطة السنوية لمناقصاته للسنة المالية 2024-2025. وتشمل المناقصات تجديد وتطوير شراء نظام الأمن السيبراني لشبكة البنك، وتجديد تراخيص أوراكل الشامل، وصيانة وتطوير Core Switch لجميع افرع البنك وملحقاتها، وصيانة وتجديد تراخيص وتطوير قواعد بيانات البنك، والعقد الشامل لصيانة وتطوير أنظمة البنك الرئيسية، وصيانة وتطوير ميكنة إجراءات التقديم على قروض الائتمان «الفرع الذكي Kiosk» وملحقاته، وعقد صيانة وتشغيل وحدات تكييف الهواء المركزي بمبنى البنك بالعاصمة وفروع الرقة والفروانية وغرناطة.
كما تتضمن أيضا عقد صيانة وتشغيل وحدات تكييف الهواء المركزي بمبنى البنك الرئيسي بجنوب السرة، وعقد أعمال التشغيل والصيانة لمنشآت البنك للمبنى الرئيسي، ومدة تنفيذ الممارسات ما بين سنة و3 سنوات.
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