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9 ممارسات لـ الائتمان ضمن خطته السنوية

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
يطرح بنك الائتمان الكويتي 9 ممارسات ضمن الخطة السنوية لمناقصاته للسنة المالية 2024-2025. وتشمل المناقصات تجديد وتطوير شراء نظام الأمن السيبراني لشبكة البنك، وتجديد تراخيص أوراكل الشامل، وصيانة وتطوير Core Switch لجميع افرع البنك وملحقاتها، وصيانة وتجديد تراخيص وتطوير قواعد بيانات البنك، والعقد الشامل لصيانة وتطوير أنظمة البنك الرئيسية، وصيانة وتطوير ميكنة إجراءات التقديم على قروض الائتمان «الفرع الذكي Kiosk» وملحقاته، وعقد صيانة وتشغيل وحدات تكييف الهواء المركزي بمبنى البنك بالعاصمة وفروع الرقة والفروانية وغرناطة.
كما تتضمن أيضا عقد صيانة وتشغيل وحدات تكييف الهواء المركزي بمبنى البنك الرئيسي بجنوب السرة، وعقد أعمال التشغيل والصيانة لمنشآت البنك للمبنى الرئيسي، ومدة تنفيذ الممارسات ما بين سنة و3 سنوات.

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