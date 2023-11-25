الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040



م.سميرة الكندري: سيناريوهات طموحة يمكنها خفض الانبعاثات بين 60% و80% بحلول 2060

خفض الطلب على المياه وتوفير ثلث الاستهلاك بالتحول إلى الزراعة المائية في القطاع الزراعي

حجم الانبعاثات 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة ويمكن تقليله بخفض الاستهلاك

وفق الإستراتيجية قد تصل الانبعاثات المتوقعة إلى 202.7 مليون طن سنوياً بحلول 2060

التحول نحو الغاز الطبيعي محل النفط في المدى حتى 2030 وتتولى الطاقة الشمسية تدريجياً الدور الأكثر أهمية في توليد الكهرباء في المستقبل استخدام الهيدروجين الأخضر والكهرباء والوقود الحيوي للشاحنات وتنفيذ السكك الحديد بقطاع الشحن من التحولات لخفض الانبعاثات



دارين العلي

أطلقت الهيئة العامة للبيئة استراتيجة الكويت خفيضة الكربون لعام 2060، والتي ستقدم إلى قمة المناخ التي تنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة نهاية الشهر الجاري. وتتضمن الاستراتيجية مساعي الكويت لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والمشاريع الكفيلة بذلك والمعوقات التي يمكن أن تقف أمام التنفيذ وأدوات التنفيذ.

وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن بإمكان الكويت الوصول الى خفض انبعاثاتها بين 60% و80% في حال اتباعها بعض السيناريوهات الطموحة بحلول 2060.

وأوضحت أن الهيئة العامة للبيئة وبناء على تكليفها من قبل مجلس الوزراء اعدت استراتيجية الكويت خفيضة الكربون بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، بما تتماشى مع الخطط والبرامج الموجودة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وأشارت الكندري إلى سعي الدولة للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2060 وفق اعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في مؤتمر شرم الشيخ، وذلك من خلال مضاعفة مشاريع حجز وتخزين الكربون في القطاع الصناعي والنفطي، مشيرة الى ان الكويت تعمل لخفض 7.4% من اجمالي انبعاثاتها بحلول 2035.

أحدث النماذج

وأوضحت انه تم استخدام احدث النماذج الحسابية عالميا في اعداد الاستراتيجية لحساب توقعات الانبعاثات حتى عام 2060 والفرص المتاحة في الكويت لخفض هذه الانبعاثات بناء على الوضع العالمي والمحلي وتطور التكنولوجيا.

أهداف الإستراتيجية

هذا وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصمود والمرونة في الدولة في مواجهة آثار التغير المناخي وتقديم خارطة شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام خفيض الكربون في كافة القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2050.

معوقات التنفيذ

وتتطرق الاستراتيجية إلى المعوقات التي قد تقف امام تطبيق المشاريع الرامية لخفض الانبعاثات، ومن ابرزها التمويل الحكومي، حيث تعتمد المشاريع الحكومية في جزء كبير منها على استقرار اسعار النفط، وانخفاض السعر قد يؤثر على جميع مشاريع الدولة. في هذا الصدد، شددت الكندري على ان تنفيذ الاستراتيجية يتوقف ايضا على تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي وتطور تكنولوجيات التخفيف بأسعار مناسبة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

أدوات التنفيذ

وتناولت الاستراتيجية ادوات دعم تنفيذ الاستراتيجية، ومنها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحث والابتكار والتطوير والشراكة مع القطاع الخاص والتعليم المناخي، وادخال الشباب في العمل المناخي، والتوعية المجتمعية وسن القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية.

واكدت الكندري انه من اهم الادوات لتنفيذ هذه الطموحات هو استقرار اسعار النفط العالمية، حيث ان الكويت تعتبر من الدول احادية الدخل وتعتمد على انتاج وتصدير الوقود الاحفوري.

توقعات حجم الانبعاثات

وحول حجم الانبعاثات الحالية فقد أحصتها الاستراتيجية في عام 2019 حيث بلغت 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة، وبالتالي فإن المستهدف هو قطاع الطاقة وأي خفض في الاستهلاك فيه سيسهم بخفض الانبعاثات.

اما عن التوقعات المستقبلية، فتشير الاستراتيجية الى امكانية بلوغ الانبعاثات 202.7 مليون طن سنويا بحلول 2060.

8 تحولات رئيسية

وتناولت 8 تحولات استراتيجية رئيسية لتحقيق رؤية الكويت في خفض الانبعاثات مبنية على الاقتصاد الكربوني الدائري، وهي تتمثل في إمدادات الكهرباء عبر الانتقال من الاعتماد على النفط الى الطاقة الشمسية، وزيادة استخدام الكهرباء واحتجاز الكربون وتخزينه في القطاع الصناعي، وزيادة كفاءة التبريد والتكييف في المباني، زيادة اعداد السيارات الكهربائية، واستخدام الهيدروجين الاخضر والكهرباء والوقود الحيوي للشاحنات وتنفيذ السكك الحديد في قطاع الشحن، وخفض الطلب على المياه بالتحول الى الزراعة المائية في القطاع الزراعي، واعتماد تكنولوجيا التناضح العكسي في انتاج المياه، التخلص من مرادم النفايات وتحويلها الى طاقة واعتماد اعادة التدوير واعداد المرادم الصحية.

مشاريع طموحة

وأفردت الاستراتيجية بعض المشاريع الكفيلة بتحقيق خفض الانبعاثات ومنها في امدادات الكهرباء التحول نحو الغاز الطبيعي محل النفط في المدى القصير حتى 2030 وتتولى الطاقة الشمسية تدريجيا الدور الاكثر اهمية في توليد الكهرباء في المستقبل، وتحسين كفاءة التبريد والتكييف، والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040، والاعتماد على سكك حديد دول التعاون في قطاع الشحن، كما ان الاعتماد على الزراعة المائية يمكن ان يوفر ثلث الاستهلاك من المياه حاليا.