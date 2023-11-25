-->

Sunday, 26 November 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناشرون عرب يشيدون بدور معرض الكويت للكتاب

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد أصحاب دور نشر عربية مشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 26 أمس أن المعرض يعتبر أحد أنجح معارض الكتب على مستوى المنطقة وحريصون على المشاركة فيه سنويا.
وأضافوا في تصريحات لـ «كونا» ان الإقبال على المعرض من قبل الجمهور ممتاز، مؤكدين أن دور النشر تحقق مبيعات جيدة فيه بوجود جمهور مثقف من جميع الأعمار والفئات.
وبهذا الخصوص، قال إسماعيل الحوفي من مكتبة المتنبي السعودية إن معرض الكويت مازال حريصا على هويته في اختيار نخبة الناشرين، مبينا أن المعرض في تجدد مستمر في العناوين المطروحة بالتعاون مع دور النشر.
وأكد مشاركة مكتبة المتنبي بشكل دائم في معرض الكويت بما هو مميز من خلال تقديم المكتبة كتبا في أقسام مختلفة في اللغة العربية والفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس والعلوم الشرعية والإسلامية وكذلك كتب أدبية أخرى.
من جهته، قال موسى الموسوي من دار فراديس البحرينية إن الدار تشارك لأول مرة في معرض الكويت، مبينا أن مبادرة المعرض جيدة جدا وتبشر بالخير، مشيرا بهذا الخصوص إلى الحضور اللافت على كل المستويات.
وبين أن الدار لديها جزء متخصص في تاريخ المنطقة ودول الخليج إلى جانب الروايات المترجمة والمحلية وكتب التنمية الذاتية وأدبيات متنوعة.

MENAFN25112023000130011022ID1107485379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث