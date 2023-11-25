-->

Sunday, 26 November 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفيرة طوبى سونمز الروابط الثقافية القوية تشكل جوهر العلاقات الأخوية بين الكويت وتركيا

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشادت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز بالعلاقات التركية - الكويتية التي وصفتها بالممتازة والتاريخية، حيث إن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، لافتة إلى أن البلدين الصديقين سيحتفلان بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية في غضون شهر من الآن، مستذكرة الروابط الثقافية القوية التي تشكل جوهر العلاقات الأخوية بين تركيا والكويت، مضيفة أن بلدينا يتقاسمان العديد من القيم المشتركة، فعاداتنا متشابهة، وتتميز مطابخنا بتشابهات ملحوظة، إضافة إلى انتمائنا إلى نفس الحضارة الإسلامية العظيمة وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز.
ولفتت السفيرة التركية - في مجمل كلمتها التي ألقتها خلال حفل افتتاح القرية التركية الثانية في الكويت بحضور نائب وزير الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية د.سردار تشام ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي والأمين العام لنادي الصيد والفروسية الشيخ صباح فهد الناصر - إلى أن افتتاح القرية التركية الثانية والتي تستمر على مدار أسبوعين سيتيح الفرصة للمواطنين الكويتيين للغوص في أعماق الثقافة والتراث والتقاليد التركية، مشددة على أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والروابط الثقافية.
وتابعت: مع وجود الكثير من القواسم المشتركة، فإنه ليس بغريب أن نفتخر بعلاقاتنا مع الكويت، فمن التجارة إلى الدفاع والصحة والتعليم، نسعى جاهدين لتعزيز التعاون فيما بيننا لنرتقي به أكثر فأكثر في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لافتة إلى أن البلدين ينتميان إلى حضارة عريقة تعزز قيم الرحمة والسلام والتنوع، إن حضارتنا تتمتع بروح موروثة من التعايش السلمي.
وتوجهت بالشكر إلى السلطات الكويتية، بما في ذلك وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمهم القيم. كما تقدمت بالشكر الجزيل لنادي الصيد والفروسية الكويتي على تعاونهم الكريم.
وشددت على أننا لا يمكننا أن نبقى صامتين في مواجهة المأساة والاضطهاد الكبيرين، فالمعاناة الهائلة التي يعيشها إخواننا وأخواتنا في غزة تؤذي أرواحنا بشدة، مضيفة لقد حولت الهجمات الإسرائيلية الهمجية، المستمرة منذ 7 أكتوبر غزة إلى مقبرة للأطفال، ودمرت الآلاف من المباني، بما في ذلك المستشفيات والمساجد والكنائس، وتسبب في استشهاد أكثر من 13000 روح بريئة، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.4 مليون إنسان، وتعطل الخدمات الأساسية، ونفاد ضروريات الحياة الأساسية، فإن الوضع في غزة لم يعد يحتمل.
وتابعت: إن ازدواجية المعايير في الرد العالمي، والضوء الأخضر الممنوح للاحتلال الإسرائيلي، وعجز المؤسسات الدولية عن وقف العنف، كلها أمور تؤكد أهمية الوحدة بين المسلمين، ولكي تنتهي هذه الأزمة، يجب أن يتوقف على الفور، الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للقهر الذي يعيشه الفلسطينيون في أرضهم. وإنني أغتنم هذه المناسبة، لنتضرع إلى الله تعالى بالرحمة لإخواننا وأخواتنا في غزة، الذين فقدوا أرواحهم في هذه الحملة الوحشية.

MENAFN25112023000130011022ID1107485378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث