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الرفاعي وظيفة الناشر تسويق الكتاب وليس إصداره فقط

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقش معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 26 ضمن فعاليته الثقافية «أثر الجوائز في صناعة النشر العربية»، وذلك خلال ندوة أقيمت في قاعة رواق الثقافة بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.
وأدار الندوة رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ بمشاركة كل من الأمين العام لجائزة الملك فيصل د.عبدالعزيز السبيل من السعودية والرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية أحمد رشاد من مصر والأديب والروائي الكويتي طالب الرفاعي والكاتب المصري د.هيثم الحاج، وحضرها رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار والأمين العام للمجلس المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود ود.عيسى الأنصاري وعدد من المهتمين والناشرين العرب.
وقال د.عبدالعزيز السبيل ان عنوان الندوة هو أثر الجوائز في صناعة النشر، مبينا انه يرى ان الموضوع يحتمل العكس كذلك اي أثر النشر العربي على الجوائز، معتبرا أن النشر هو الأصل وأساس الرسالة، مؤكدا ان العلاقة بين الجوائز ودور النشر وثيقة جدا.
وأوضح السبيل ان القائمين على الجوائز يعملون بدورهم على التسويق لدور النشر، بينما تقوم دور النشر بالتسويق للكتاب، موضحا ان المسؤولية مشتركة بينهم جميعا، ونحن في دور النشر دورنا ان نصنع كتابا نجوما ومبدعين ومنتجين.
بدوره، قال الأديب طالب الرفاعي ان عنوان الندوة يبين ان النشر صناعة ومن المفترض ان يرتبط ويتصف بكل ما يتعلق بالصناعة، مشيرا إلى ان الناشر العربي يجب ان يكون مجهزا بكل الأدوات بدءا بلجان القراءة وان يتواجد لديه محرر ثقافي والذي له دور مهم وكبير ويعتبر عمله وظيفة وقد يستطيع هذا المحرر إضافة فصل لتسويق الكتاب، مؤكدا ان الناشر وظيفته تسويق الكتاب وليس فقط إصداره.
وأشار الرفاعي إلى ان الجائزة هي «مشروع خير للكاتب وتقدم عونا ماديا له وهي جسر ما بين الناشر والكاتب».
من جانبه، أكد د.هيثم الحاج انه شارك في فكرة الجوائز كمنظم للجائزة وكمتسابق وكمحكم في بعض الجوائز.
وتطرق الحاج الى الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ الذي أصدر روايات ثم صادفته عقبات في النشر والمسألة كانت صعبة بالنسبة له وفكر في ان يتوقف عن الكتابة حتى اشترك في إحدى المسابقات عام 1944 وفاز وتلقى دعما ماديا كان الدافع لاستمراره في الكتابة وحصل بعدها على جوائز مكنته من الحصول على جائزة نوبل فيما بعد.
وذكر ان الجوائز محفز مهم ومحرك للكاتب وتدفعه الى الاستمرار وتعطيه الأمل وتحفز القارئ والناشر كذلك، وترشد الناقد للكتب الحاصلة على الجوائز ليبحث في أسباب الاختيار.
من ناحيته، بين أحمد رشاد ان لديهم في الدار لجان قراءة لكل مجال وتقدم تقارير عن الكتاب والعمل الأدبي وتضع بعض النقاط التي تدعم العمل، ولديهم لجنة متخصصة لكل جائزة وهناك توجهات ومؤشرات لكل جائزة «وعلينا ان نختار ما نشارك به في الجوائز».
وأضاف رشاد: كناشر أرى ان الجوائز الخاصة بالناشر اقل من الجوائز الخاصة بالمؤلفين ويجب إعادة الدراسة في هذه النقطة.

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