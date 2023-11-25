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مزدوجون بلا حدود يتناول تأثير غياب العنصر الكويتي بالإعلام وازدواجية بعض الصحافيين

11/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طرح في المكتبات أخيرا كتاب «مزدوجون.. بلا حدود» للإعلامي والكاتب الكويتي يوسف عبدالكريم الزنكوي، متناولا فيه وبإسلوب أدبي شيق ازدواجية أناس يعيشون بيننا، وخاصة ازدواجية بعض الإعلاميين، وخاصة في الصحافة الكويتية، حيث يغيب عنه العنصر الوطني بشكل يكاد يكون كليا، وتأثير هذا الغياب على الأمن القومي للكويت، بسبب إهمال غالبية مؤسسات الدولة مسألة إعداد جيل من الإعلاميين الكويتيين المهنيين.
ويتطرق المؤلف في كتابه، المكون من 190 صفحة من الحجم المتوسط، إلى أشكال متنوعة من الازدواجية في الإعلام وأسباب هذه الازدواجية التي تضعف الارتباط بالهوية، أو الانتماء للأرض، فتداخلت عند «بعض» الصحافيين مفاهيم الولاء، وإلى نتائج الاعتماد على غير أبناء البلد «الحقيقيين» وعلى غير المخلصين له، وانطباعاته الشخصية وتوقعاته بوقوع ما هو غير متوقع لمثل هذا الإعلام.
ووجه الزنكوي إهداء كتابه للمخلصين لهذه الأرض، الذين أضاعوا فرص الحصول على هوية الانتماء في خضم انشغالهم بعشق الكويت، إلى المتميزين من الوافدين الذين أحبوا أرضنا فقدموا كل ما عندهم لها في غربة كانت أحيانا قاسية، فساهموا في الارتقاء بوطني واستفادت منهم الديرة، ولا أخص بالذكر أحدا، بل أتذكر بإجلال وتقدير بالغين فطاحلهم وعطاياهم اللامحدودة.
كما تناول الكتاب جريمة التجنيس العشوائي والتي تسببت بزيادة فجائية لعدد الكويتيين بنسبة 108% خلال خمس سنوات فقط، فأثرت بالهوية الكويتية بشكل واضح وفاضح، وارتباط إهمال العنصر الوطني في الإعلام بالأمن القومي للديرة، شعر به الكاتب منذ العام 1981 عندما عجزت جمعية الصحافيين الكويتية عن إيجاد أكثر من صحافي واحد متخصص في الإعلام لتغطية حدث سياسي في الجمهورية التركية آنذاك.
وبحث الكتاب في وصف دقيق لوظيفتي الجاسوس والصحافي وأوجه تشابه الوظيفتين، مما سهل على الجواسيس الادعاء بأنهم صحافيون، وشجع بعض الصحافيين على الولوج في مهنة التجسس، حتى صار الصحافي من أهم مصادر المعلومات الاستخباراتية لكثير من الدول.
ولم يغفل الكتاب مسألة «الرضاعة من ثديين» من قبل كثير من الصحافيين، فبسببها عرفنا ازدواجية معايير بعض الإعلاميين، وبسببها أيضا ظهر مصطلح «الخطوط الحمراء»، الذي كان نتاجا لازدواجية ولاء بعض الصحافيين، كما اشتمل الكتاب على مستوى جاذبية الإعلام المحلي بكل أشكاله وغياب ضمانات العمل الصحافي.
وعلى غلاف الكتاب يضع الزنكوي إقرارا بأن هناك عددا غير قليل من الزملاء من مختلف الجنسيات انخرط في كل وسيلة من الوسائل الإعلامية الكويتية وهو يحمل على كاهله خبرة إعلامية لا يستهان بها، ساهم بارتقاء المؤسسات الإعلامية في الكويت وكانت لهم اليد الطولى فيما وصل إليه الإعلام الكويتي بشكل عام والصحافة الكويتية بشكل خاص.
ويضيف المؤلف: وإذا تحدثنا عن الإعلاميين غير الكويتيين فإننا لا ننكر ككويتيين أننا تعلمنا منهم الكثير، فأجبرنا إخلاصهم على أن نضعهم أوسمة فخر على صدورنا، ووالله لو أنني أملك القدرة على جمع أسمائهم اللامعة لوضعهم على لوحة شرف إعلامية ووضعتهم نجوما على غلاف هذا الكتاب.
وإذا كنا قد تناولنا الوضع الإعلامي بشيء من النقد، فذلك لأننا نحاول أن ننقل مشاهد حقيقية على الساحة الإعلامية كما كانت وكما هي عليه لا كما يجب أن تكون.
ويعد مؤلف الكتاب يوسف الزنكوي من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في الإعلام والتسويق، وعمل في قطاع المصارف قرابة عقدين من الزمن ومارس الكتابة اليومية في الشؤون السياسية والاقتصادية في عدد من الصحف المحلية منذ العام 1979 حتى يومنا هذا، ناهيك عن عمله سكرتير تحرير للشؤون الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لفترة من الزمن.
وللمؤلف الزنكوي كتاب آخر بعنوان «عندما تزهر الإنسانية» في مجال أدب الرحلات، كان قد طرحه في السوق أواخر العام 2018، حيث سرد بين طياته قصة الإنسان الذي أجبر مؤسسات خيرية من كل أنحاء العالم على رسم وتحديد مساراتها لخدمة الإنسانية.

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