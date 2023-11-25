أسرار البحر تجربة استثنائية في المركز العلمي



السنعوسي: العمل يمثل رحلة سينمائية في 16 موقعاً حول العالم بدءاً من تاهيتي وصولاً إلى المكسيك والفلبين وكاليفورنيا



حنان عبد المعبود

أطلق المركز العلمي - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- فيلم «أسرار البحر» الذي يتناول أجمل اللقطات الخاصة بالبيئة البحرية وأغرب المخلوقات التي تعيش في عمق المحيطات، ويتكون فريق عمله من هوارد وميشيل هول وجوناثان بيرد.

وقالت مديرة التسويق والاتصالات في المركز العلمي سارة الياقوت إن فيلم «أسرار البحر» يأخذ المشاهدين في رحلة لا تنسى وتجربة سينمائية استثنائية، حيث يظهر تفاعل مذهل لأكثر من 70 نوعا من المخلوقات البحرية تتنوع من الأصغر مثل الأحصنة البحرية والأسماك الزرقاء اللامعة، إلى الأكبر مثل الحيتان الزرقاء وأسماك القرش النمر.

وأضافت الياقوت: يبرز الفيلم أهمية التنوع البيئي للمحيطات وكيف تعتمد حيوانات المحيط بشكل حاسم على بعضها بعضا للبقاء، كما يضفي الممثل القدير جمال الردهان بصوته الرائع لمسة جذابة للفيلم، ويأخذ المشاهدين في رحلة ساحرة عبر عالم المحيط وجماله،

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الموسيقى المؤثرة من تأليف الملحن الشهير آلان ويليامز أجواء استثنائية للفيلم، مشيرة إلى «أسرار البحر» يمثل لمسة جديدة إلى عالم السينما والبيئة البحرية والعرض الأول أثرى الجمهور بمشاهد مذهلة ومعلومات قيمة عن البيئة البحرية.

وأكدت أن الفيلم يظهر أنواعا مختلفة من المخلوقات البحرية وصورا بصرية رائعة وسلوكيات حيوانية فريدة ومثيرة وسيحب الجميع مشاهدة تلك المخلوقات وسيتعجبون من كيفية تعاونها وتفاعلها معا، مبينة أن المركز العلمي يقوم بدوره في رفع الوعي المجتمعي والبيئي من خلال البرامج التي تقدم في المركز طوال العام، ويظهر هذا العمل الرائع كيف يمكن للفن والثقافة أن تكون وسيلة فعالة لنقل رسائل بيئية مهمة.

بدوره، أكد مدير إدارة التعليم والبرامج بالإنابة في المركز العلمي محمد السنعوسي أن فيلم «أسرار البحر» تم تصويره في 16 موقعا حول العالم، بدءا من تاهيتي وصولا إلى المكسيك والفلبين وكاليفورنيا، مما أكسبه صورا بحرية رائعة.

وأشار السنعوسي إلى أنه يعد رحلة سينمائية تحمل رسالة ملهمة حول حماية بيئتنا البحرية.