-->

Sunday, 26 November 2023 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زين احتفت بيوم الطفل العالمي في بيت عبدالله

11/25/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة تهدف الى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية الفاعلة، شاركت «زين» في حفل خاص أقيم احتفاء باليوم العالمي للطفل في بيت عبدالله لرعاية الأطفال BACCH، شارك فيه العديد من الأطفال وعائلاتهم في أجواء غمرتها السعادة، ونظمه فريق «سحابة أمل» التطوعي بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى KACCH.
وأتت مساهمة «زين» في هذه المبادرة الجميلة تحت مظلة شراكتها الممتدة مع كل من فريق «سحابة أمل» التطوعي، وبيت عبدالله لرعاية الأطفال، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى، وهي الشراكات التي أثمرت على مدى سنوات عديدة الكثير من المبادرات والمشاريع لخدمة الأهداف الإنسانية التي تسعى الجهات الثلاث لتحقيقها، لتعكس دور شركات القطاع الخاص في دعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية التي تحقق الأثر المجتمعي.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية التي أدخلت البهجة في قلوب الأطفال وعائلاتهم، مثل قراءة القصص بشكل تفاعلي، وتقديم الهدايا والألعاب، والجلسات الثقافية والعلمية، وفقرات التلوين والرسم، والتقاط الصور التذكارية، كما شارك في الحفل فنانون محليون اشتهروا بأعمالهم في مسرح الطفل مثل الفنان القدير داود حسين، والمخرج محمد الحملي، والفنانة سماح.
وتم تسجيل الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى KACCH كمؤسسة خيرية غير ربحية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2003، ومنذ ذلك الحين، قدمت الجمعية المئات من البرامج وخدمات طب الأطفال التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي للأطفال الذين يرقدون في المستشفيات وعائلاتهم في غالبية المستشفيات الحكومية بجميع أنحاء الكويت.
ويعتبر بيت عبدالله لرعاية الأطفال BACCH أول دار للرعاية التلطيفية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، ويمنح الأطفال الذين يعيشون في الكويت الرعاية المتخصصة التي يحتاجون إليها، مع ضمان التركيز على جودة الحياة وأفضل رعاية يومية ممكنة، وتزويدهم وعائلاتهم بالدعم الإكلينيكي والنفسي والاجتماعي والعاطفي والروحي من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين.
ويعتبر فريق «سحابة أمل» من الفرق التطوعية الكويتية المميزة، والذي أسسه مجموعة من طلبة الطب من الكويت ودول مختلفة، ويقوم أعضاؤه بتنظيم الرحلات الخارجية إلى العديد من الدول لتوفير الدعم الطبي والتعليمي للمحتاجين والأيتام والطلبة من خلال زيارة المراكز الطبية ودور الأيتام.
ويعمل الفريق على نشر التوعية الصحية، وتقديم التطعيمات الضرورية، وتدريب الهيئات التمريضية على كيفية عمل الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الأساسية وتقديم الأدوية وغيرها، هذا بالإضافة إلى توفير الحقائب المدرسية والهدايا الرمزية للأطفال للمساهمة في تحسين حياتهم المعيشية قدر المستطاع.
ولطالما سعت «زين» إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية، سواء بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعايتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية، فهي تضع مسؤولياتها الاجتماعية كأحد الروافد الأساسية لأنشطتها في المجتمع، لتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية «زين عالم جميل».

MENAFN25112023000130011022ID1107485372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث