البرجس تأهيل الكوادر البشرية ركيزة لتطوير الأداء ومستوى الخدمات في القصر

تطبيق برامج قياس الأداء واستطلاع آراء المتعاملين مع الهيئة لزيادة مستوى الرضا العام



ليلى الشافعي

نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصر لقاء مفتوحا لنحو 80 من إشرافييها من نواب ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام مع المدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس لبحث آليات التطبيق الفعال لاستراتيجيات وخطط وبرامج تطوير الأداء والخدمات الجديدة للهيئة في الفترة المقبلة.

وأكد م.حمد البرجس خلال اللقاء الذي نظمته إدارة التدريب والتطوير الإداري بعنوان «هيئة تستحق الأفضل» على أهمية الحوار والتفاعل بين كوادر الهيئة لتعزيز الفهم المشترك والتنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والكوادر لضمان التطبيق الدقيق والفعال لمتطلبات تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج على جميع المستويات.

وشدد البرجس على أهمية العنصر البشري الذي يمثل ركيزة تطوير الأداء والخدمات في الهيئة مراعاة لخصوصية المشمولين بالرعاية والمراجعين والمتعاملين مع الهيئة، وكذلك طبيعة عمل الهيئة الخدمية ورسالتها الإنسانية.

وكشف عن أن الهيئة ستطبق العديد من المبادرات لتحفيز وتشجيع كوادر الهيئة وتعزيز روح الانتماء والعطاء منها مكافأة الموظفين المتميزين في كل إدارة وبشكل دوري، هذا إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل، وخصوصا في مجالات تعزيز مهارات التواصل وروح المسؤولية بشكل مستمر، كما ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء اعتمادا على رفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات عبر تكثيف برامج الميكنة وتقليص الدورة المستندية وصولا الى تطبيق المزيد من حلول التحول الرقمي.

وأشار الى تطبيق المزيد من برامج قياس الأداء وجودة الخدمات واستطلاع آراء المتعاملين مع الهيئة وصولا الى زيادة مستوى الرضا العام لدى المراجعين والمشمولين بالرعاية من مختلف الشرائح.