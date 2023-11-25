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الدخنان لـ الأنباء إندونيسيا على أتم الاستعداد لتصدير العمالة المنزلية إلى الكويت

11/25/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كريم طارق
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان استعداد الجانب الإندونيسي على تصدير العمالة المنزلية الماهرة والمدربة إلى الكويت، وذلك بعد إتمام أو تجديد مذكرة التفاهم الحكومية المشتركة بين الجانبين. جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش زيارة الاتحاد لجمهورية إندونيسيا بناء على دعوة من الاتحاد الإندونيسي، وذلك بغرض تبادل المعلومات بخصوص الأمور المستجدة في مجال استقدام العمالة المنزلية الى الكويت والتي توقفت لمدة طويلة.
وأضاف الدخنان أنه خلال هذه الزيارة تم الاطلاع وزيارة مراكز التعليم الخاصة لتدريب العمالة المنزلية التي من شأنها إعداد العمالة وتجهيزها قبل السفر والالتحاق بالعمل، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع مدير عام مراكز التدريب والتأهيل للعمالة المنزلية والماهرة، وكذلك مدير عام إدارة العقود والعلاقات الخارجية، وذلك بحضور الاتحاد الكويتي والاتحاد الإندونيسي.
وأوضح الدخنان أنه في نهاية الاجتماع الذي عقد في مقر المؤتمرات بمدينة جاكرتا، أكد الجانب الإندونيسي على استعدادهم إلى عقد اجتماعات مع الجانب الحكومي الكويتي، وذلك لتجديد مذكرة التفاهم المنتهية او عقد مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين، تمهيدا للسماح بإجراء عقود الاستقدام للعمالة ومن ثم البدء بالاستقدام.
وناشد الدخنان الجهات المعنية ضرورة الإسراع في توقيع مثل هذه المذكرات التي من شأنها فتح أبواب جديدة وتنويع مصادر استقدام العمالة، لتجنب الوقوع في الأزمات المتكررة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى شح الطلبات خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

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