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الكهرباء الإسراع بدراسة مشاريع المزود المستقل

11/25/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضرورة الإسراع في التعامل مع العروض الخاصة بمشاريع المزود المستقل، والتي تمنح الشبكة الكهربائية هامشا من الدعم خلال العامين المقبلين في ظل عدم وجود إنتاج جديد سيدخل الخدمة.
وقالت المصادر إن هناك عددا من العروض تلقتها الوزارة سواء فيما يخص إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة أو عبر المحطات التقليدية، لافتة الى ان القطاع الخاص يمكنه اليوم وعبر هذه المبادرات أن يسهم في توليد الطاقة التي ستشتريها الوزارة وفق قرار شراء الطاقة من الغير.
وأوضحت ان الوزارة تدرس حاليا ما لا يقل عن 4 مشاريع من شركات عالمية تعمل لرفع قدراتها الانتاجية عبر نظام المزود المستقل بهدف تحصين الشبكة وتلافي النقص الذي قد يحصل عامي 2025 و 2026.
وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بهدف التنسيق القانوني لهذه المشاريع التي تعتبر جديدة على البلاد لكنها ذات فائدة كبيرة وتحول في مجال إنتاج الطاقة في البلاد.
وأكدت أن الوزارة تشدد على ضرورة تضمين العروض تعرفة الشراء لكي يتسنى لها اختيار الأنسب لميزانية الدولة.

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