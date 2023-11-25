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154 سلعة تموينية مدعومة ومخفضة للمواطنين

11/25/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت أحدث أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن قائمة المواد التموينية المدعومة والمخفضة التي توفرها الكويت للمواطنين ارتفعت لتبلغ 154 سلعة خلال الوقت الراهن، مقارنة بـ 137 سلعة كانت مدرجة على قوائم وزارة التجارة والصناعة خلال شهر يوليو الماضي. وأظهرت القائمة أن عدد المواد الغذائية المدعومة ارتفع إلى نحو 94 سلعة مقارنة بـ 75 سلعة، وذلك بزيادة نسبتها 25% ، بما عدده 19 سلعة إضافية، لتستحوذ السلع المدعومة على 61% من السلع التموينية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد السلع التموينية المخفض سعرها نحو 60 سلعة وفق آخر قائمة مقارنة بـ 62 سلعة، لتستحوذ السلع المخفضة على نحو 39% من المواد التموينية. وتظهر القوائم أن وزارة التجارة حريصة على توفير أغلب السلع التمونية والمخفضة للأسر الكويتية على بطاقات التموين.

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