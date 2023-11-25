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غلاء المعيشة 200 دينار

11/25/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحرر البرلماني
بات واضحا الاتجاه الذي ستسير عليه جلسة 19 ديسمبر المقبل، خصوصا بعد التوافق الذي تم بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية على التقارير المتعلقة بتحسين المعيشة، ليتم صرف الزيادة في راتب فبراير المقبل.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» انه كانت هناك مرونة من الطرفين، ومن ضمن الملفات التي التقت حولها وجهات النظر: القرض الحسن و«متقاعدو الباب الخامس» والمادة 80 المتعلقة بالرواتب الاستثنائية وبدل غلاء المعيشة.
وذكرت المصادر انه تمت الموافقة على منح المتقاعدين 14 ضعف الراتب كقرض حسن. أما فيما يخص بدل غلاء المعيشة، فاستقر الأمر على تقليص الزيادة التي جاءت في الاقتراحات النيابية وهي 130 دينارا إلى 80، بمعنى أن زيادة غلاء المعيشة ستصبح 200 دينار.
وأضافت المصادر أن الحكومة تعكف حاليا على وضع تصور بخصوص متقاعدي الباب الخامس لرفع معاشاتهم خصوصا أنهم غير مشمولين بزيادة الحد الأدنى للرواتب، مؤكدة أن الزيادة ستكون مرضية وتحقق تطلعاتهم.
وبخصوص إلغاء المادة 80 المتعلقة بمعاشات القياديين، ردت المصادر: التصور النهائي هو تعديل المادة وليس إلغاؤها لأن هناك فئات مستحقة تندرج تحتها.

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