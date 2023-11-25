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تفاصيل توفير أكاديمية البحث العلمى 150 مليون تمويل لتنمية حدود مصر

11/25/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر عدد من المشروعات الكبرى فى مجال خدمة المجتمع ومنها مبادرة البحوث الإقليمية وتنمية حدود مصر الإقليمية، والتى بلغ إجمالي التمويل 150 مليونًا، حيث إن هذا المحور يهدف إلى توظيف البحوث والتطوير والابتكار في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي تعاني منها الأقاليم في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والبيئة والصناعات المميزة للأقاليم وصون الطبيعة والتراث والصناعات اليدوية المبتكرة والتطبيق التجريبي لمخرجات البحث العلمي.



وأوضحت أكاديمية البحث العلمى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال 11 مركز للبحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية، وذكر بعض الأمثلة منها افتتاح بنك الجينات في مدينة الحمام، تسويق إنتاج مصنع سوهاج من الألواح الشمسية وزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير منتجات تعمل بالطاقة الشمسية مثل مضخات مياه وتاكسي نهري ومجففات، وتطوير وادي حدربة، وتأهيل غابات للمانجروف ، ذلك بخلاف التطبيقات المتنوعة للألواح الشمسية المصنعة من المعمل المصري الصيني للطاقة الجديدة والمتجددة مثل سيارة جولف كهربائية صديقة للبيئة، عاكس الجهد المستخدم في نظام ضخ المياه يعمل بالألواح الشمسية، وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي المعتمدة بيئيا، تصنيع روبوتات تنظيف الألواح الشمسية، محطة ضخ المياه بالطاقة الشمسية، وعاكس الجهد ثلاثي الأوجه لربط الألواح الشمسية بالشبكة الكهربائية.


















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