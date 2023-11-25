4 أهداف أساسية لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) أطلقتمبادرة"الشبابمنأجلإحياءالإنسانية"، التى أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع،لضرورةمواجهةالتحدياتوالنزاعاتالمتصاعدة فيعالمنااليوم،وتجسدالمبادرةالتزامنابتعزيزثقافةالسلام،والتسامح،والتفاهمبينالشبابحول العالم.

ويرصد "اليوم السابع" الأهداف

الأساسية للمبادرة كالآتى:

1.

تعزيز

السلام

العالمي:

تشجيع

الحوار

والتفاهم

بين

الثقافات

المختلفة

لخلق

تناغم

عالمي

والتأكيدعلى

أن

الحوار

هو

السلاح

الوحيد

الذي

يجلب

السلام.

2.

دعم

ضحايا

النزاعات:

تقديم

المساعدة

للمتأثرين

بالحروب

والنزاعات،

بغض

النظر

عن

خلفياتهم.

3.

تمكين

الشباب

للقيادة:

تطوير

مهارات

الشباب

والتاكيد

علي

القيم

الإنسانية

وثقافة

الحوار

لحل

أينزاع

ودعم

السلام.

4.

تعزيز

التعاون

الدولي:

تيسير

الشراكة

بين

الشباب

والهيئات

الدولية.

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

ودعا منتدي شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحيات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة علي مدار ثلاث أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلي عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.



