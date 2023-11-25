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نائب رئيس الإمارات: المنطقة العربية بها عقول متميزة نساندها باستمرار

11/25/2023 11:25:53 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المنطقة العربية أهدت العالم منذ قرون العلوم والاختراعات والأدوات التي شكلت ركائز الطب الحديث والجراحات المتطورة وهي قادرة اليوم على مواصلة هذا المسار من جديد، وأن العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تُعَدّ بالملايين ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية.



جاء ذلك، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال إعلان الشيخ محمد بن راشد، عبر تدوينة على موقع "إكس"، عن اسم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية الفائز عن فئة الطب في الدورة الأولى من مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت "نوبل العرب"، والتي تحتفي بإنجازات العقول العربية المتميزة وتكرّمها، وتسلط الضوء على ما حققه أصحابها ودورهم في دفع مسارات التنمية والتقدم الإنساني في المنطقة العربية والعالم.



وقال الشيخ محمد بن راشد إن "العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تُعَدّ بالملايين، ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية".



وفاز الدكتور السعودي هاني نجم بلقب مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، في دورتها الأولى للعام 2023 عن فئة الطب وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.



كما أجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب.












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