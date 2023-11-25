الاحتلال يعتدى بالضرب على مذيعة لمنع تغطية وصول أسيرة محررة

MENAFN - Youm7) تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، لقطات مصورة توثق لحظة الاعتداء بالضرب على مذيعة بإحدى قنوات التلفزيون العربية التي تغطي لحظة وصول الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى منزلها بالقدس المحتلة.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل جعابيص، وذلك لمنع أي احتفالات بتحريرها وعودتها لمنزلها في القدس المحتل.

وحكمت إسرائيل على الجعابيص بالسجن لمدة 11 سنة قضت منها ثماني سنوات، وخرجت مساء السبت، بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.واتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر

2015.

وقد أدى الانفجار ر إلى إصابة إسراء بحروق مباشرة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، غطت نحو 60 في المئة من جسدها، ما أدى إلى تشوهات في ووجهها ويديها وصدرها وتآكل 8 أصابع من يديها، والتصاق للأذن مع الرأس والوجه.



