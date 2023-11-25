الاحتلال يعتدى بالضرب على مذيعة لمنع تغطية وصول أسيرة محررة

(MENAFN
- Youm7) تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، لقطات مصورة توثق لحظة الاعتداء بالضرب على مذيعة بإحدى قنوات التلفزيون العربية التي تغطي لحظة وصول الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى منزلها بالقدس المحتلة.
وداهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل جعابيص، وذلك لمنع أي احتفالات بتحريرها وعودتها لمنزلها في القدس المحتل.
وحكمت إسرائيل على الجعابيص بالسجن لمدة 11 سنة قضت منها ثماني سنوات، وخرجت مساء السبت، بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.واتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر
2015.
وقد أدى الانفجار ر إلى إصابة إسراء بحروق مباشرة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، غطت نحو 60 في المئة من جسدها، ما أدى إلى تشوهات في ووجهها ويديها وصدرها وتآكل 8 أصابع من يديها، والتصاق للأذن مع الرأس والوجه.
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