ألمانيا تعبر عن ارتياحها للإفراج عن دفعة رهائن ثانية من بينها 4 ألمان آخرين

(MENAFN
- Youm7) عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "ارتياح" بلادها لإطلاق الفصائل الفلسطينية سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم.
وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى الفصائل الفلسطينية،
نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".
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