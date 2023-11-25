ألمانيا تعبر عن ارتياحها للإفراج عن دفعة رهائن ثانية من بينها 4 ألمان آخرين

MENAFN - Youm7) عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "ارتياح" بلادها لإطلاق الفصائل الفلسطينية سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم.

وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى الفصائل الفلسطينية،

نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".



