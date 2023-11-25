إصابة فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى لمنزل بمخيم جنين بطائرة مسيرة

إصابة فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى لمنزل بمخيم جنين بطائرة مسيرة
التاريخ
11/25/2023 11:25:53 PM
(MENAFN
- Youm7) أصيب، فجر اليوم الأحد، عدد من المواطنين، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.
وقال شهود عيان إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل منزلا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لإخلاء المصابين.
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