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إصابة فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى لمنزل بمخيم جنين بطائرة مسيرة

11/25/2023 11:25:53 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب، فجر اليوم الأحد، عدد من المواطنين، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل منزلا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لإخلاء المصابين.









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