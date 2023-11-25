ما مرض الحمى الخاطفة الذى يصيب الأبقار والجاموس؟

MENAFN - Youm7) "حمى الثلاثة أيام- الحمى الخاطفة- الحمى المؤقتة" كلها مسميات لمرض معدى يصيب الأبقار والجاموس وينتقل بالناموس والحشرات الماصة للدماء وتسبب هذا المرض فى حدوث خسائر فى الأبقار والجاموس سواء فى المزارع الكبيرة أو الصغيرة أو عند الفلاح الذى يمتلك رأس ماشية أو اثنين.واجتاحت هذه الحمى الأبقار فى مصر عدة مرات، أول مرة تم تشخيص المرض فيها عام 1925 ، وأشهر وباء كان عام 1991، وأشد وباء كان عام 2000 لكن عادة ما يأتى المرض عامًا بعد عام، عامًا يجىء بشدة وبعدها تكتسب الحيوانات مناعة فيجىء العام الذى بعده بصورة أخف نتيجة المناعة المتبقية من الاصابة الشديدة، ثم يشتد فى العام الذى يليه نتيجة لقلة الأجسام المناعية وضعف القدرات المناعية المتبقية فى جسم الحيواتات ، وهكذا.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- أعراض المرض تستمر يومين أو ثلاثة وقد تكون خفيفة ويصاحبها فقدان فى الشهية وقلة فى استهلاك العلف ونقص فى إنتاج اللبن.

2- قد تكون الحمى شديدة وتصل الى 41-42 درجة ويصاحبها انخفاض شديد فى إنتاج اللبن يصل إلى 80%.

3- تيبس فى العضلات وتخشب فى الجسم كله وارتعاشات فى الأرجل ومن الممكن عرج.

4- صعوبة فى التنفس نتيجة الالتهابات فى الجهاز التنفسي.

5- زيادة معدلات التنفس.

6-

صعوبة فى البلع والشرب



7-إمساك نتيجة نقص السوائل فى الجسم .

8- قد يرقد الحيوان بصورة مشابهة لما يحدث فى حمى اللبن وحالات زيادة الحموضة.

9- انخفاض شديد فى الأوزان خاصة عجول التسمين.

10- طحن الأسنان كتعبير عن الألم وشدة الالتهابات .

11- قد تنفجر الحويصلات الهوائية فى الرئة من الالتهابات وتحدث أورام.

12- قد تحدث حالات اجهاض.

13- قد تحدث امفزيما تحت الجلد.

14- قد تختلط عند المربى أعراض المرض مع أعراض الحمى القلاعية نظرًا للعرج الذى يحدث فى القدم ولزيادة سيولة اللعاب الناتجة عن الالتهابات الشديدة .



