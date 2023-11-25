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6 معلومات عن أهم اتفاقية عالمية للتحكم فى التخلص من النفايات الخطرة

11/25/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Youm7) هناك عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بملف البيئة التي توافق عليها دول العالم، وتكون أشبه بمثابة ميثاق يتم الالتزام به وخاصة بعد التوقيع عليها وعلى بنودها، ومن هذه ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.



خلال هذا التقرير نرصد 6 معلومات عن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.



1- تم اعتماد اتفاقية بازل في عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 5 مايو 1992.

2- تم التفاوض بشأن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

3- تم التفاوض على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، استجابة للاحتجاج العام عقب اكتشاف مقالب سامة في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا.

4- تتناول اتفاقية بازل لعام 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المخاوف بشأن إدارة النفايات الخطرة المنتجة في جميع أنحاء العالم والتخلص منها ونقلها عبر الحدود.

5- تحكم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، بعض المبادئ التوجيهية للاتفاقية منها خفض توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود إلى الحد الأدنى.

6- تلزم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ضرورة
إدارة النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئياً، ومعالجتها، والتخلص منها في أقرب مكان ممكن من مصدر التوليد، وتقليلها إلى الحد الأدنى عند المصدر.
















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