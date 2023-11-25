تعمل إيه لو ظهرت عندك حالات ماشية مصابة بالحمى القلاعية؟

MENAFN - Youm7) تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية التى انطلقت منذ أسبوع فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور مرض الحمى القلاعية:



‎1- التبليغ الفورى لأقرب مديرية بيطرية أو أحد فروعها عن الاشتباه فى المرض .

‎2- عزل الحيوانات المصابة ومراقبتها والتخلص من النافق بالوسائل السليمة.

‎3- إعداد التقرير المفصل عن المرض فى المزارع المصابة حتى يمكن عمل اللازم على المستوى المحلى.

‎4- التخلص الصحى من علائق ومخلفات الحيوانات المصابة بالتطهير والحرق والدفن.

‎5- التطهير بالمطهرات المناسبة عن الاشتباه لسرعة التحكم فى مصدر العدوى ومنع انتشاره مثل المحاليل الحمضية وكذلك استعمال محلول البوتاس التجارى أو الصودا الكاوية 2% أو كربونات الصوديوم 5% للحظائر والأدوات والتبخير بالفورمالين مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث العلائق.

‎6- فى جميع الحالات يحسن استعمال السائل المطهر بالرش تحت ضغط ويلى ذلك الغسيل بمحلول كربونات الصودا الدافىء 4% ثم يلى ذلك اعادة الرش بالمطهر مع العناية بتطهير ما يحتمل تلوثه كالأبواب أو الطرقات المتصلة بالحظائر وما حولها.

‎7- عدم إدخال حيوانات جديدة فى موقع سبق تعرضه للعدوى إلا بعد إخلائه وتنظيفه وتطهيره وتدخل الحيوانات بالتدريج.

‎8- إرسال عينات إلى المعامل البيطرية لتشخيص وعزل وتصنيف الفيروس المسبب للمرض .

‎9- تحصين الأبقار باللقاح المحتوى على العترات المعزولة محليا تبعًا لجداول التحصين المحددة من قبل الشركات المنتجة .

‎10- تحضين الحيوانات المجترة الأخرى فى محيط مزارع الأبقار للوقاية من المرض.

‎11- القيام من الجهات البيطرية بدورها فى إرشاد المربين والمزارعين بكيفية حدوث المرض والاشتباه فى حدوثه وجمع العينات بالطرق الصحيحة .

‎12- وضع المناطق أو بؤرة المرض تحت الملاحظة البيطرية الدقيقة.

‎13- منع حركة الأشخاص والآليات من والى المنطقة الموبوءة.



