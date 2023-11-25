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قصة خطاب مزور باسم بطريرك الكنيسة للموساد الإسرائيلى للوقيعة مع عبدالناصر

11/25/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) ما زالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى يومنا هذا وستظل مدافعة عن القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى ومؤمنة بالحق الكامل للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه واختلاف طوائفه فى العيش بحرية وسلام لا في حروب ودمار، فقد أوضح قداسة البابا تواضروس الثانى فى إحدى عظاته الأسبوعية أنحياة الإنسان أغلى ما يملك فحينما يقوم الإنسان بتدمير الحياة بنفسه يعتبر شر عظيم وسيسقط من رحمة الله.



وأعلن قداسة البابا تأييده التام لموقف القيادة السياسة والرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا "نؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه الرئيس بأن إزاحة الوجود الفلسطيني من غزة إلى أراضي سيناء المصرية، هو تفريغ للقضية الفلسطينية، أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا".، موضحا أن هذا لو حدث فسيتكرر سيناريو 1948، منذ 75 عاما، حينما أبعدوا الفلسطينيين عن بيوتهم وممتلكاتهم.



ولعل تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية زاخراً بالكثير من المواقف والبطولات العديدة للبطاركة على مر العصور في دعم القضية الفلسطينة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي بتكذيب أفكاره ومعتقداته التي يستخدمها لصالحه طوال الوقت بمصطلحات شعب الله المختار وأرض الميعاد وغيرها، وكذلك محاولات الوقيعة بينهموبين الدولة المصرية والذى ظهر فى عهد البابا كيرلس السادس مع الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك مواقف البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى والذىسيظل موقف الكنيسة طول الوقت.





الخطاب المزور للبابا كيرلس السادس



"إنهم يحاولون الوقيعة بيني وبين بابا الأقباط كيرلس".. كان هذا تعليق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على قضية شغلت الرأى العام حول خطاب قيل إن"البابا كيرلس"، بطريرك الكنيسة المرقسية، أرسله إلى بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل في يوم 1 يوليو 1960.



وكان من الممكن أن تحدث فتنة بين المسيحيين والمسلمين بسبب هذا الخطاب المزعوم الذي دارت قصته بين القاهرة والقدس وبيروت وبغداد.



وفى كتابه عبد الناصر والبابا كيرلس، يذكر الكاتب الصحفي محمود فوزي القصة كاملة، قائلا إن الخطاب المزور حمل توقيع البابا وسكرتيره ، ووكيل عام البطريركية وخاتم الكنيسة، وكان الكلام مكتوبا على ورق تم تزويره ليبدو أنه خاص بالكنيسة.





نص الخطاب المزور



"وجاء نصر الخطاب المزور كالآتى: من كيرلس السادس المدعو بنعمة الله بابا بطريرك الاسكندرية والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية وجنوب أفريقيا والسودان والشرق الأدنى وسائر الكرازة المرقسية إلى السيد بن جوريون رئيس حكومة إسرائيل المؤيدة بنعمة الرب".



وإننا لا يسعدنا إلا أن نرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله جل وعلا أن يكلأ رجال حكومتكم بعنايته ويحرسكم بقوة واقتدار وعظمة مجده وأن يشتت شمل من يقف فيطريقكم، وأن يكون مصيرهم الغرق في البحر الأحمر، وذلك لأنه بعبادة موسى النبى خلص بنو إسرائيل من عبودية فرعون قديما وشق لهم في البحر طريقا ونحن ندعو لكم بالنصر على مراوغة القرن العشرين.





وبهذه المناسبة السعيدة لسفر ابننا القمص "مكارى السريانى"، السكرتير الروحي الأول، لحضور مؤتمر الكنائس العالمى فى أمريكا، نبعث لسيادتكم بتحياتنابشموله بصالح الدعوات، ونأمل أن تكون هذه الرسالة فاتحة خير وبركة للشعب الإسرائيلى كله، كما يسعدنا جدا أن نعتبر هذه الرسالة بمثابة استعطاف سيادتكم بأن تسمحوا للدكتور الأنبا باسيليوس مطران القدس والشرق الأدنى بتحصيل ما يخص الأقباط من إيرادات شهرية تحت رعايتكم، وهذا كل ما طلبعلى حسب تعليمات سيادتكم ونعمة الرب تشملكم.


























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