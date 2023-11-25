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النمسا تدعو لدعم الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

11/25/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7)
دعت النمسا إلى دعم الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أعلنت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان صحفي - عن مشاركتها في الاحتفالات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والمعروفة باسم "العالم البرتقالي"، مشيرة إلى أن هذه الاحتفالات ستقام في كل العالم خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر المُقبل تحت شعار "متحدون...استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات".



وأوضحت أن مبادرة "العالم البرتقالي" - التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة - تعبر عن التضامن مع المرأة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف وترمز إلى مستقبل أفضل خال من العنف.



وأشارت الوزارة إلى قيامها على مدار 16 يومًا برفع مستوى الوعي حول مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل ممثلو النمسا في جميع أنحاء العالم على زيادة الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات.












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