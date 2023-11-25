بلينكن يتوجه إلى بروكسل بعد غد لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

(MENAFN
- Youm7) يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بلجيكا الاثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء الخارجية لمجلس الناتو-أوكرانيا.
وسيسلط بلينكن الضوء على التزام الناتو الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد الحرب الروسية، وفق بيان على موقع الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية والاستقرار الإقليمي في غرب البلقان وسيناقش أولويات قمة واشنطن في يوليو 2024.
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