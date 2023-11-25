-->

Sunday, 26 November 2023 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يتوجه إلى بروكسل بعد غد لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

11/25/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بلجيكا الاثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء الخارجية لمجلس الناتو-أوكرانيا.



وسيسلط بلينكن الضوء على التزام الناتو الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد الحرب الروسية، وفق بيان على موقع الولايات المتحدة الأمريكية.



وسيؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية والاستقرار الإقليمي في غرب البلقان وسيناقش أولويات قمة واشنطن في يوليو 2024.












MENAFN25112023000132011024ID1107485343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث