اعتقال 13 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة

MENAFN - Youm7) افادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية بأنه جرى اعتقال 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف مساء السبت في باريس، على خلفية "رسم صلبان معقوفة".

وقد قٌبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن "هذه الاعتقالات تأتي على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.

وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي،

حيث شهد ليل السبت إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى، إذ نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى.