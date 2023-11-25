الدفاع الجوى الروسى يحبط هجوما أوكرانيا بـ11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شنته أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة.

ووفقا لسوبيانين، تم إسقاط طائرات مسيرة تحلق باتجاه موسكو في مناطق "نارو فومينسك، أودينتسوفو الحضرية في موسكو".

وأضاف: "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.

وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.



