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الرئيس الأوكرانى يعلن إحراز تقدم فى تعزيز قدرات الدفاع الجوى لبلاده

11/25/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7)
أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده أحرزت تقدما فى تعزيز قدراتها للدفاع الجوي، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد على الشركاء الدوليين وقدراتها الخاصة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى دولتى لاتفيا إدجار رينكيفيتش وسويسرا آلان بيرسيه ورئيسة الحكومة الليتوانية إنجريدا سيمونيتي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وقال زيلينسكى: "لقد تم نقل حاجة أوكرانيا المحددة إلى جميع الدول التى لديها أنظمة الدفاع الجوى فى الخدمة أو لديها قدرات إنتاجية".



وأضاف: "إن هناك بعض النقص فى أنظمة الدفاع الجوى فى العاصمة كييف، لكن المدن والمناطق الأخرى لديها مشاكل أكثر خطورة، حيث تنشر روسيا جميع أنواع الأسلحة كالصواريخ والمسيرات والصواريخ الباليستية، وكذلك صواريخ إس-300".



وفيما يتعلق بجهود روسيا لتعطيل منشآت الطاقة الأوكرانية، قال الرئيس الأوكرانى إن "الضربات الروسية على قطاع الطاقة لدينا خاصة على محطات الطاقة النووية، لا تشكل تهديدا لأوكرانيا وبقية العالم فحسب، إنما تشكل أيضا تهديدا على روسيا نفسها".












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