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5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى الكونفدرالية

11/25/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) يستدرج فريق مودرن فيوتشر ،بقيادة البرتغالي فورموسينيو، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.
مشوار مودرن فيوتشر بالكونفدرالية
وتأهل فريق مودرن فيوتشر لدور المجموعات عقب الفوز على بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وتضم مجموعة مودرن فيوتشر، فرق، الهلال السوداني، اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي.
موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت تقام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد السلام.
طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

ترتيب مودرن فيوتشر في الدوري ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.
التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر ومن المتوقع أن مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي
هجوم: أحمد عاطف





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