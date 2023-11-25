5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى الكونفدرالية

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- Youm7) يستدرج فريق مودرن فيوتشر ،بقيادة البرتغالي فورموسينيو، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.
مشوار مودرن فيوتشر بالكونفدرالية
وتأهل فريق مودرن فيوتشر لدور المجموعات عقب الفوز على بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وتضم مجموعة مودرن فيوتشر، فرق، الهلال السوداني، اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي.
موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت
تقام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد السلام.
طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.
ترتيب مودرن فيوتشر في الدوري
ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.
التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر
ومن المتوقع أن مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي
هجوم: أحمد عاطف
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