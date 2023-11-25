طائرة خاصة لنقل بعثة بيراميدز من موريتانيا لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

MENAFN - Youm7) استقرت إدارة بيراميدز على السفر مباشرة من موريتانا إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، لمواجهة صن داونز فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمى يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز فى بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.