-->

Sunday, 26 November 2023 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرة خاصة لنقل بعثة بيراميدز من موريتانيا لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

11/25/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) استقرت إدارة بيراميدز على السفر مباشرة من موريتانا إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، لمواجهة صن داونز فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمى يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز فى بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.







MENAFN25112023000132011024ID1107485337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث