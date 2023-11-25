طائرة خاصة لنقل بعثة بيراميدز من موريتانيا لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

(MENAFN
- Youm7) استقرت إدارة بيراميدز على السفر مباشرة من موريتانا إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، لمواجهة صن داونز فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمى يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز فى بريتوريا.
وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.
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