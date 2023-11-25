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رئيس لجنة الحكام يعود إلى القاهرة خلال ساعات بعد انتهاء الإجازة

11/25/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) يعود فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، من البرتغال خلال الساعات المقبلة بعد حصوله على إجازة قصيرة بسبب توقف الدوري مؤخرا، نظرا لارتباط المنتخبات الوطنية بمباريات رسمية.

فى سياق مختلف، أرسل اتحاد الكرة شروط ومواعيد بطولة السوبر المصري إلى الفرق الأربعة التى ستشارك في البطولة المقرر إقامتها 25 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.


وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة
الأهلي
مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة. ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي.
وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.
وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.









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